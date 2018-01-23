Грузія отримала американські протитанкові комплекси Javelin

Перший етап закупівлі американських протитанкових систем Javelin успішно завершився, вони розміщені в безпечному місці на території Грузії.

Як повідомляє «Грузія Online», про це повідомив міністр оборони країни Леван Ізорія після зустрічі з послом США в Грузії.

Читайте такожУкраїна в 2018 році розширить оборонне співробітництво з Канадою та США - ПорошенкоЗа словами міністра, скоро в країні почнуться навчання, на яких грузинські військовослужбовці будуть освоювати нову зброю.

17 січня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українські збройні сили можуть отримати американські комплекси Javelin протягом півроку.

Він також висловив переконання в тому, що американські ракети, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів.

Раніше також повідомлялося, що в Збройних Силах України починають підготовку розрахунків комплексів Javelin.