Померла ікона фантастики письменниця Урсула Ле Гуїн

У США померла письменниця і літературний критик Урсула Кребер Ле Гуїн. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на її сина Тео. Письменниці було 88 років.

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Письменниця померла в своєму будинку в Портленді в штаті Орегон.

Урсула Ле Гуїн - автор романів, віршів, дитячих книг, публіцист. Найбільшу популярність здобула як автор романів і повістей в жанрах наукової фантастики та фентезі. Серед її творів - «Звільняюче закляття», «Правило імен», «Чарівник Земномор'я», «Гробниці Атуану», «На інших вітрах».

Вона написала понад 20 романів і понад 100 коротких оповідань, які розійшлися мільйонними тиражами по всьому світу.

Відомий американський письменник Стівен Кінг назвав її не просто письменницею-фантастом, а літературною іконою.