"Смішний, але правдивий": режисер "Смерті Сталіна" відреагував на заборону фільму в РФ

Режисер фільму "Смерть Сталіна" Армандо Іаннуччі все ще сподівається домогтися дозволу на прокат картини в російських кінотеатрах.

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Про це він заявив в коментарі The Guardian.

"Всі росіяни, яким ми показували фільм до цього часу, включаючи російських журналістів, сказали, що їм сподобався фільм і вони його оцінили. Вони кажуть дві речі: це смішно, але це правда", — зазначив Іаннуччі .

Як повідомляв УНІАН, міністерство культури РФ ухвалило рішення відкликати прокатне посвідчення у британського фільму "Смерть Сталіна". Підставою для відкликання став підпункт "д" пункту 20 правил, що стосуються прокатних посвідчень, затверджених урядом РФ. Він говорить, що прокатне посвідчення може бути відкликано у разі виявлення під час публічної демонстрації фільму матеріалів, що містять інформацію, поширення якої заборонено законодавством Російської Федерації".