Мінкульт РФ заборонив показ у кінотеатрах британської комедії "Смерть Сталіна"

Міністерство культури РФ прийняло рішення відкликати прокатне посвідчення у британського фільму "Смерть Сталіна".

Підставою для відкликання став підпункт "д" пункту 20 правил, що стосуються прокатних посвідчень, затверджених урядом РФ. Він говорить, що прокатне посвідчення може бути відкликано у разі "виявлення під час публічної демонстрації фільму матеріалів, що містять інформацію, поширення якої заборонено законодавством Російської Федерації", повідомила ТАСС в. о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольга Любімова.

Наголошується, що при суспільному перегляді фильму деякі діячі культури заявили, що картина "не повинна демонструватися в Росії через ознаки "ідеологічної боротьби".

"Жодна людина не висказалася на підтримку цього фільму як художнього, історичного витвору", - заявив голова Громадської ради Юрій Поляков.

Вихід фільму в прокат у РФ був запланований на 25 січня. Світова прем'єра відбулася у вересні 2017 року. Сюжет кінокартини зосереджений на гонці за владу в СРСР після смерті Сталіна в 1953 році.

Як повідомляв УНІАН, видання Indie Wire опублікувало список 100 кращих фільмів усіх часів за версією кіноглядачів на початок 2018 році.