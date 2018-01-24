"Він як сусід Вован на поверх нижче": журналіст розкрив рецепт успіху Путіна в Росії

12:52, 24 січня 2018
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За словами журналіста Євгена Кисельова, в Росії немає запиту на іншого лідера.

Володимир Путін / REUTERS

У Російській Федерації рецепт успіху президента Володимира Путіна полягає в тому, що він такий, як усі.

У країні немає запиту на більш освіченого, більш демократичного, більш інтелектуального, більш імпозантного політичного лідера, заявив журналіст і телеведучий Євген Кисельов на чаті у "Главреді".

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Невибагливиму російському обивателю імпонує та обставина, що в Кремлі сидить такий же мужик, як він сам, або як сусід Вован з квартири на поверх нижче, вважає журналіст.

Раніше екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що існує дві причини, які забезпечують президенту Росії Володимиру Путіну значну підтримку населення.

"По-перше, секрет успіху Путіна полягає у безальтернативності. По-друге, в страху, як би не стало гірше, тому що у людей спогади про 90-ті ще дуже свіжі. Ну, і наш народ завжди жив за принципом, що гірше завжди може бути", - розповів він.

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Теги: #журналіст про Путіна#рецепт успіху Путіна в РФ