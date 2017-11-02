Російський екс-депутат пояснив, коли впаде рейтинг Путіна

Існує дві причини, які забезпечують президенту Росії Володимиру Путіну більшу підтримку населення, вважає екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"По-перше, секрет успіху Путіна полягає в безальтернативності. По-друге, в страху, як би не стало гірше, тому що у людей спогади про 90-ті ще дуже свіжі. Ну, і наш народ завжди жив за принципом, що гірше завжди може бути", - розповів Пономарьов під час чату на "Главреді".

Опозиційний політик додав, що навіть це вже припиняло працювати у випадку з Путіним, тому він розв'язав війну з Україною, щоб підтримати свій рейтинг за рахунок фактора зовнішнього ворога й ефекту оточеної фортеці.

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"Це робить його позицію вкрай нестійкою, незважаючи на всі захмарні рейтинги. І щойно з'явиться альтернатива, в якій люди будуть бачити, по-перше, силу, по-друге, гарантію незворотності до єльцинського часу, як рейтинг Путіна впаде до нульової позначки. Путін це добре розуміє", - сказав він.

Екс-депутат зазначив, що саме тому "машина пропаганди працює не на прославлення самого Путіна та його наближених, а на очорнення його можливих конкурентів і їхній недопуск до будь-яких публічних дебатів, публічного викладу своєї позиції на масову аудиторію".

"Головне завдання адміністрації президента - пригнічувати перспективних опозиційних лідерів і, навпаки, допомагати тим, хто має обмеження, з точки зору потенціалу зростання своєї підтримки. Думаю, що феномени Навального і Собчак наочно ілюструють мої слова", - резюмував він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін імітує оновлення влади напередодні безальтернативних виборів, звільняючи губернаторів.