США ввели санкції проти РФ через підтримку Кім Чен Ина

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення (ЗМЗ) і триваючі порушення резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй ( РСБ ООН).

Сьогоднішні санкції, націлені на агентів програм Північної Кореї по ОМУ та інші незаконні підприємства, повідомили у прес-службі Міністерства фінансів США.

Читайте такожЄС запровадив нові санкції проти громадян Венесуели та КНДР

"Згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН уряд США націлений на незаконні суб'єкти в Китаї, Росії та інших країнах, які працюють від імені північнокорейських фінансових мереж і закликають їх до вигнання з територій, де вони проживають. Ми вводимо санкції відносно нафтових, судноплавних і торгових компаній, які продовжують забезпечувати "рятувальний круг" для Північної Кореї, підживлюючи ядерні амбіції і дестабілізуючу діяльність цього режиму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно нової оборонної стратегії США, довгострокова стратегічна конкуренція з Росією і Китаєм сталаголовним викликом для безпеки і процвітання Сполучених Штатів.