Пентагон визнав головним викликом для безпеки США суперництво з Росією та Китаєм

Довгострокова стратегічна конкуренція з Росією Китаєм стала головним викликом для безпеки і процвітання Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у нової оборонної стратегії США, ключові тези якої були оприлюднені Пентагоном.

Відзначається, що Вашингтон стикається з глобальним розладом, який характеризується занепадом заснованого на правилах міжнародного порядку. Безпекова ситуація стає більш складною і невизначеною, ніж раніше.

Зазначається, що зараз головною проблемою США є не тероризм, а стратегічна конкуренція між націями.

Читайте такожЕкс-посол США пояснив нарікання Лаврова на "русофобію"Так, Китай називають стратегічним конкурентом, який використовує хижі економічні заходи для залякування своїх сусідів, здійснюючи мілітаризацію Південно-Китайського моря.

В свою чергу, Росія порушує кордони найближчих країн і прагне до можливості ветувати економічні, дипломатичні й оборонні рішення своїх сусідів.

«Стає все більш очевидно, що Китай і Росія хочуть сформувати світ, що відповідає їх авторитарній моделі – надає можливість ветувати економічні, дипломатичні й оборонні рішення інших країн», - зазначається в документі.

Зазначається, зокрема, що РФ прагне розколоти НАТО, а також змінити ситуацію в Європі і на Близькому Сході у сфері економіки та безпеки на догоду своїм інтересам. Використання нових технологій для дискредитації і розладу демократичних процесів у Грузії, Криму та Східній Україні саме по собі викликає у США занепокоєння, а в поєднанні з розширенням і модернізацією ядерного арсеналу проблема стає очевидною.

У стратегії зазначається, що в десятиліття, які минули після Другої світової війни, США та її союзники побудували вільний і відкритий міжнародний устрій, аби найкращим чином захистити свою свободу і народ від агресії. Хоча ця система зазнала змін із завершенням Холодної війни, західна мережа Альянсів і партнерства залишалася хребтом світової безпеки.

Китай і Росія, як підкреслюють в Пентагоні, зараз підривають світовий устрій зсередини системи, використовуючи свої переваги, і в той же час – порушуючи його принципи і «правила руху».

Згадується також про загрозу з боку КНДР, Ірану і терористів ІД.

Раніше лава Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що в Росії та Китаї розробляється зброя, яку можна використати проти супутників.

Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі; зброю, що оглушає, та лазерну зброю». За його словами, це робиться відкрито і не тримається в таємниці.