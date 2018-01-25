Дуня Міятович стала новим комісаром Ради Європи з прав людини

Колишній представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович сьогодні була обрана новим комісаром Ради Європи з прав людини.

Про це повідомив Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter.

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"Щойно: Дуня Міятович - новий Комісар Ради Європи з прав людини. Бажаю успіху на посаді. Очікую від неї принципової та активної роботи для захисту прав людини в окупованих Криму та на Донбасі, звільнення наших політв’язнів в Росії", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у другому турі за обрання на посаду комісара РЄ Міятович змагалася з представником Франції П’єр-Ів Ле Борном. Раніше посаду комісара РЄ з прав людини обіймав Нілс Мужнієкс.