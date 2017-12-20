"Січень буде вирішальним": посол оцінив ситуацію щодо можливого повернення РФ у ПАРЄ

Поки ситуація щодо повернення Росії у Парламентську асамблею Ради Європи не визначена, але вона вирішиться після новорічних свят.

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Про це в ефірі Громадського повідомив посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Ситуація дуже динамічна. Вона змінюється з тижня на тиждень. Будемо чекати на завершення новорічних свят. Січень буде вирішальний. Ситуація зависла у повітрі і шальки терезів можуть схилитися у бік будь-якої сторони», — сказав він.

Він зазначив, що ще три тижні тому РФ та її адвокати були впевнені, що Росія повернеться в ПАРЄ.

«Однак за останні три тижні була проведена Україною фундаментальна робота дипломатичними і парламентськими каналами для того, щоб довести нашу логіку, наші аргументи до наших партнерів. Також дуже вагомим був той факт, що на ситуацію довкола участі Росії в ПАРЄ звернули увагу журналісти, експерти і почали в публічному просторі не погоджуватися з цим сценарієм повернення і наводити аргументи проти нього», — сказав Кулеба.