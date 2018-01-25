Американський авіаносець вперше після війни зайде в порт В'єтнаму
15:04, 25 січня 2018Світ
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Ханой оголосив про це під час візиту до В'єтнаму міністра оборони США Джима Меттіса.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс / REUTERS
Американський авіаносець вперше після В'єтнамської війни зайде у в'єтнамський порт, повідомило міністерство оборони в Ханої.
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Оголошення було зроблено під час дводенного візиту до Ханою міністра оборони США Джима Меттіса, в ході якого, як припускають, сторони говорили про свою загальну стурбованість з приводу Китаю.
Міністерство оборони В'єтнаму повідомило, що візит авіаносця в порт Дананг запланований на березень.
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