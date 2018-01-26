Сорос назвав президентство Трампа "тимчасовим явищем"

Американський бізнесмен Джордж Сорос вважає, що президент США Дональд Трамп хоче створити у Штатах «мафіозну державу», однак не може зробити цього через силу інститутів, що лежать в основі країни.

Як повідомляє Associated Press, таку заяву Сорос зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Читайте такожСорос назвав криптовалюти фінансовою "бульбашкою"Мільярдер, зокрема, назвав Трампа «тимчасовим явищем». На його переконання, чинний президент США програє наступні президентські вибори 2020 року, якщо втримається на своїй посаді до того часу.

Раніше Джордж Сорос заявляв, що політика Трампа може перетворитися на диктатуру. Мільярдер зазначив, що Трамп наполягає на іншій формі правління, яка протиставлена відкритому суспільству. На його думку, ідеї обраного президента суперечать самі собі.