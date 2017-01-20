Сорос: політика Трампа може перетворитися на диктатуру

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише РБК.

«Я б охарактеризував його [Трампа] як обманщика і афериста. І він може стати диктатором, якщо йому вдасться вийти сухим з води», — заявив Сорос.

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Мільярдер сказав, що Трамп наполягає на іншій формі правління, яка протиставлена відкритому суспільству. На його думку, ідеї обраного президента суперечать самі собі.

«Насправді, це краще описати як диктатуру або мафіозну державу, — вважає фінансист.

При цьому він зазначив, що американська Конституція та інститути Сполучених Штатів сильні, щоб протистояти цьому.

Відповідаючи на запитання журналіста про поводінку ринку після інавгурації Трампа, Сорос сказав, що зараз це передбачити складно. На його думку, невизначеність на ринку перебуває на піку, і це позначається на довгострокових інвестиціях. Так відбувається, оскільки ніхто не знає, які кроки буде робити обраний глава США.

Говорячи про себе, фінансист повідомив, що він буде триматися від Трампа як можна далі.