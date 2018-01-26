Трамп запропонував план легалізації у США 1,8 мільйона незаконних мігрантів

Президент США Дональд Трамп запропонував у четвер план легалізації 1,8 мільйона незаконних мігрантів, привезених в Америку в юному віці їх батьками. Вони отримають право подати заяву на громадянство через 10-12 років за умови наявності роботи і відсутності судимості.

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Як передає Радіо Свобода, одним з пунктів цього плану є посилення прикордонного контролю на кордоні з Мексикою і скорочення загальної кількості іммігрантів, що приїжджають у країну.

Білий дім сподівається, що Сенат проголосує за відповідний законопроект в першому читанні вже на початку лютого. Документ передбачає виділення 25 мільярдів доларів на будівництво загородження на кордоні з Мексикою і фінансування заходів щодо посилення пропускного режиму на кордоні з Канадою.

Указ, прийнятий ще Бараком Обамою, захищає від депортації близько 700 тисяч нелегальних іммігрантів, що потрапили в США будучи дітьми, але термін його дії закінчується на початку березня. За оцінкою нинішньої адміністрації, приблизно таке ж число нелегальних іммігрантів з цієї категорії не зареєструвалися у відповідності з указом Обами, тим не менш план Трампа поширюється і на них.

Конфронтація між республіканцями і демократами щодо їхнього статусу призвела до закриття на три дні багатьох державних установ, які залишилися без бюджетного фінансування. Ініціатива президента повинна допомогти вирішенню імміграційної проблеми, заявив лідер більшості в Сенаті республіканець Мітч Макконел. Однак законодавці від Демократичної партії піддали критиці пропозицію президента Трампа, назвавши її спробою роз'єднати сім'ї іммігрантів, а спорудження прикордонної стіни викиданням грошей на вітер.