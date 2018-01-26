У Давосі автомобіль з кортежу Трампа збив поліцейського (відео)

Автомобіль з кортежу Дональда Трампа наїхав на поліцейського в швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомляє швейцарське видання Blick. Пригода сталася, коли кортеж президента США прямував до готелю "Інтерконтиненталь".

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Білий BMW входив в конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський повинен був очистити шлях для конвою Трампа і підняв руку, щоб зупинити автомобіль. Очевидно, він не зорієнтувався, що авто належить до колони американського президента.

Замість того щоб зупинитися, водій натиснув на газ і стукнув поліцейського. На відео чути звук удару.

Слідом за білим BMW проїхала інша частина конвою президента США. Відзначається, що поліцейський не отримав серйозних травм, оскільки швидко відскочив. Видання зазначає, що поліцейський міг помилитися, оскільки не зорієнтувався на місці, з якого напрямку приїде конвой.

Раніше повідомлялося, що в Давосі противники візиту Трампа прорвали кордон безпеки.