Ірландія скасувала заборону на продаж алкоголю в пабах у Страсну п'ятницю

Упродовж 90 років ірландські паби зачинялися у Страстну п'ятницю, і це шокувало туристів.

Ірландія скасовує заборону на продаж алкоголю в пабах у Страсну п’ятницю. Вона діяла упродовж 90 років.

Читайте такожНа Шрі-Ланці жінкам дозволили купувати алкоголь, але через кілька днів знову заборонили

Як передає Європейська правда, скасування заборони на продаж алкоголю у це релігійне свято є ознакою "демографічних змін та збільшення різноманіття серед населення", заявив державний міністр у справах рівності, імміграції та інтеграції Девід Стентон.

"Це дуже значна зміна" - сказала Джиліан Дейлі з ірландської Асоціації ліцензійних виноробів. Вона пояснила, що у час великодніх свят до всесвітньо відомих ірландських пабів стікаються туристи, і вони шоковані тим, що паби зачинені. "На це чекали дуже довго", - додала вона.

Церква і держава у минулому були тісно взаємопов’язані в Ірландії, у країні були заборони на розлучення і контрацепцію, які тепер вже зняті. У 1960-их роках в Ірландії зняли заборону на продаж алкоголю в День святого Патріка.

У 2018 році католики відзначать Страсну п'ятницю 30 березня, а Великдень - 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, цього року кілька жителів новозеландського міста Коромандел спорудили штучний острів, щоб у новорічні свята уникнути заборони вживати алкоголь в громадських місцях.