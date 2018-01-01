Новозеландці заради можливості випити на Новий рік побудували острів

Кілька жителів новозеландського міста Коромандел спорудили штучний острів, щоб у новорічні свята уникнути заборони вживати алкоголь в громадських місцях.

Про це повідомляє BBC News.

Під час відливу в гирлі річки Тайруа новозеландці насипали острів із піску, поставили на нього стіл, дочекалися, коли вода повернеться, і почали відзначати Новий рік.

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Як пише BBC News, вони стверджували, що знаходяться в «інтернаціональних водах», де діє заборона на розпивання алкоголю. «Остров'яни» випивали всю новорічну ніч 1 січня острів ще був на місці.

Інспектор поліції Джон Келлі назвав ідею креативною, за його словами, якщо б він знав про острів, він, можливо, приєднався б до його творців.

У Короманделі заборонено пити спиртне в громадських місцях протягом усіх новорічних свят. Штраф за це становить близько 180 доларів США.