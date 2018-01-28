США модернізували свою найбільшу неядерну бомбу

Підняти в повітря цю бомбу, бойова частина якої важить 2,5 тонни, можуть важкі бомбардувальники B-2.

США провели модернізацію своєї найбільшої неядерної бомби, відомої під назвою GBU-57.

Про це в суботу, 27 січня, повідомляє японське видання The Japan Times, передає DW.com.

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Повідомляється, що нинішня, вже четверта за ліком, модернізація призначена для поліпшення характеристик бомби при використанні для важких цілей і цілей, що знаходяться на великій глибині.

GBU-57 може бути використана для удару по підземним військовим заводам Північної Кореї, пов'язаних з її ядерною програмою, стверджує агентство Bloomberg. Підняти в повітря цю бомбу, бойова частина якої важить 2,5 тонни, можуть важкі бомбардувальники B-2, яких в американській армії всього 21 одиниця.

3 бомбардувальники B-2 були в січні передислоковані на тихоокеанську військову базу Гуам в рамках планової ротації", говорять представники американської армії. Проте вони відмовлялися відповідати на питання, чи були переправлені на Гуам і GBU-57.

"Нехай хто-небудь з його зубожілого і зголоднілого режиму проінформує його, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більше і набагато потужніше, ніж його, і моя кнопка працює", - написав на своїй сторінці в Twitter на початку січня президент США Дональд Трамп, звертаючись до президента Північної Кореї Кім Чен Ина.