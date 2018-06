Трамп – Кім Чен Ину: у мене теж є ядерна кнопка, вона набагато потужніша і вона працює

Президент США Дональд Трамп відповів лідеру КНДР Кім Чен Ину на його заяву щодо ядерної кнопки у нього на столі.

Свій коментар господар Білого дому оприлюднив традиційно у своєму Twitter. Трамп написав, що він також має «ядерну кнопку» на столі і вона є більш потужною, ніж у КНДР.

«Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що "Ядерна кнопка постійно стоїть на столі". Хто-небудь з його виснаженого і зголоднілого режиму, будь ласка, повідомте йому, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більше і набагато потужніше, ніж його, і моя Кнопка працює!», – написав Трамп.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!