"Новий термін Путіна": журналіст розповів про роль Собчак у виборах президента Росії

13:40, 29 січня 2018
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Ксенія Собчак / REUTERS

Кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак використовують для легітимації перевиборів нинішнього глави РФ Володимира Путіна на черговий термін.

Про це заявив журналіст і телеведучий Євген Кисельов під час чату в "Главреді". Разом з тим він зазначив, що це зовсім не завадить Собчак у подальшому стати успішним професійним політиком, якщо вона серйозно поставить перед собою таку мету.

"Наведу приклад: колись давним-давно, навесні 1990 року, хтось- вже не знаю, хто саме — чи то в Кремлі, то в КДБ, то у вмираючому ЦК КПРС придумав створити ручну псевдоопозиційну партію на чолі з нікому не відомим горлодером за прізвищем Жиріновський. Партію назвали ЛДПР. І що в результаті? На парламентських виборах в Росії в грудні 1993 року ЛДПР отримала найвищий результат — більше 20%. З тих пір ця партія незмінно представлена в російському парламенті. Причому бували часи, коли у неї була "золота акція", і без голосів фракції Жиріновського часом неможливо було прийняття тих чи інших важливих законів. А сам Жиріновський став досить впливовим політиком", — нагадаємо журналіст.

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Він підкреслив, що це — типова історія про те, як слухняна маріонетка в руках влади дуже швидко може перетворитися на самостійного гравця.

"А Ксенія Собчак набагато більш чарівна, освічена, розумна, і я не виключаю того, що вона надалі може стати, повторюю, успішним професійним політиком", — додав Кисельов.

Раніше повідомлялося, що ЦВК РФ дозволив телеведучій Ксенії Собчак, висунутій на пост президента Росії від партії "Громадянська ініціатива", почати виборчу кампанію.

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Теги: #собчак вибори президента#путін вибори президента#вибори президента в РФ