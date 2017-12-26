Вибори у Росії: Собчак, яка внесла до своєї програми пункти про Україну, дозволили розпочати президентську кампанію

ЦВК РФ дозволила телеведучій Ксенії Собчак, висунутої на пост президента Росії від партії "Громадянська ініціатива", почати виборчу кампанію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.

"Дозволити кандидату на посаду президента РФ Ксенії Анатоліївні Собчак відкрити спеціальний виборчий рахунок для формування виборчого фонду в додатковому офісі ПАТ "Сбербанк ", - йдеться в постанові, прийнятій ЦВК.

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Кандидату від непарламентської партії для остаточної реєстрації на виборах потрібно зібрати підписи 100 тис. виборців на свою підтримку.

Підписні листи і ще ряд документів кандидат має представити в ЦВК на етапі реєстрації. Після цього Центрвиборчком має 10 днів, щоб перевірити документи і винести рішення про реєстрацію кандидата в президенти або мотивоване рішення про відмову.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.

Як повідомляв УНІАН, російська телеведуча Ксенія Собчак внесла до своєї передвиборчої програми пункти про припинення війни на Донбасі та проведення другого "референдуму" у Криму.