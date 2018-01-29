Кремль поскаржився на спробу вплинути на вибори в РФ оприлюдненням списку "друзів" Путіна

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, сама публікація списку «нічого не означає».

Москва вважає прямою спробою вплинути на вибори в Російській Федерації публікацію списку наближених до президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожУ Кремлі назвали Путіна "лідером політичного олімпу"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Відповідь ствердна. Ми дійсно вважаємо, що це, власне, пряма і очевидна спроба приурочити якісь дії до виборів так, щоб вплинути на них. Ми не згодні з цим, і ми переконані, що ніякого впливу не буде», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи вважають у Кремлі публікацію доповіді спробою дестабілізувати ситуацію перед виборами.

У той же час, він підкреслив, що сама публікація списку «нічого не означає».

«Ви знаєте, що публікація не є черговою санкційною хвилею. Разом з тим, звичайно, потрібно буде дивитися і аналізувати, які настануть дії далі за публікацією. Ось ці дії, звичайно, аналізуватимуться в Москві для того, щоб у будь-якому разі наші інтереси, інтереси наших компаній були забезпечені максимально можливим чином», - сказав Пєсков.

«Потрібно подивитися і проаналізувати, про що йтиметься, тому що сам по собі список нічого не означає», - додав Пєсков, відповідаючи на запитання про створення можливого дзеркального списку російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США сьогодні повинна представити «російський санкційний список». До нього увійдуть особи, які, на думку американської влади, є наближеними до глави РФ і можуть потрапити під американські санкції.