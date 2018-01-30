Мінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" про оточення Путіна

Список не є санкційним і поки що не передбачає введення яких-небудь обмежень проти включених до нього людей.

Міністерство фінансів США представило Конгресу "Кремлівську доповідь". У ній перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів.

У список увійшли 210 імен: 96 російських бізнесменів і 114 політиків і керівників держкомпаній, передає РБК.

Відзначається, що список не є санкційним і поки що не передбачає введення яких-небудь обмежень проти включених до нього людей. Однак, обмеження проти них можуть бути введені пізніше.

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Список поділений на чотири частини - «Президентська адміністрація», «Кабінет міністрів», «Інші високопоставлені політичні лідери» і «Олігархи».

Серед фігурантів списку - весь склад уряду на чолі з Дмитром Медведєвим, глава адміністрації президента Антон Вайно, його заступник Сергій Кирієнко, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, помічник президента Владислав Сурков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, глава «Роснефти» Ігор Сєчін, глава «Газпрому» Олексій Міллер, глава ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов, Володимир Потанін, Михайло Фрідман, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Олег Тиньков.

Зазначається, що Мінфін США оприлюднив лише фрагмент доповіді - незасекречену його частину. До списку олігархів Мінфін включив усіх росіян, чиї статки оцінюються у понад мільярд доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав прямий спробою вплинути на вибори в Російській Федерації публікацію списку наближених до президента Росії Володимира Путіна. Разом із тим він підкреслив, що сама публікація списку «нічого не означає».

Доповідь готували Мінфін, Держдепартамент і Управління директора Національної розвідки в рамках виконання закону «Про протидію противникам США шляхом санкцій», підписаного у серпні минулого року президентом США Дональдом Трампом.