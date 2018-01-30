Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири мільярди (фото, відео)

Керівництво компанії сподівається, що така робоча атмосфера підвищить продуктивність працівників і дозволить їм розвивати нові ідеї.

Інтернет-компанія Amazon відкрила незвичайний офіс для своїх співробітників. У приміщенні під назвою The Spheres (Сфери, - ред.) вартістю чотири мільярди доларів розміщено рослини з півсотні країн світу.

Про це повідомляє ТСН. Ранок.

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Всередині офісу у вигляді сфер зі скла постійно підтримується 60-відсоткова вологість, аби створити атмосферу лісу. Приміщення прикращають сорок тисяч рослин.

Керівництво компанії сподівається, що така робоча атмосфера підвищить продуктивність працівників і дозволить їм розвивати нові ідеї. На будівництво приміщення компанія витратила сім років. Працювати у тропічному офісі може до тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Amazon.com відкрила для відвідування перший продовольчий магазин без кас. Магазин Amazon Go в Сіетлі оснащений камерами і датчиками, які відстежують, які товари покупці беруть з полиць і які кладуть назад. Касові апарати і черги до кас виявляться непотрібними – після виходу з магазину гроші за вибрані товари будуть списані з банківської картки покупця автоматично.