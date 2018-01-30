Директор ЦРУ чекає від Росії спроби втручання у вибори в США у листопаді

Хоча США та РФ продовжують співробітництво у сфері боротьби з тероризмом, глава ЦРУ вважає Росію скоріше вороже налаштованою країною.

За даними спецслужб США, російська сторона спробує втрутитися у проміжні вибори до конгресу, які відбудуться в Америці в листопаді.

Відповідну заяву в інтерв'ю BBC зробив Директор ЦРУ Майк Помпео. За його словами, ЦРУ не помітила зменшення російських спроб вплинути на результат виборів в США та країнах Європи.

Читайте також"Більше немає часу для відмовок": Держдеп звинуватив Росію у постачанні санкційного вугілля КНДРХоча США та Росія продовжують співпрацю у сфері боротьби з тероризмом (в минулому році ЦРУ допомогла російським спецслужбам запобігти теракту в Петербурзі), Помпео заявив, що вважає Росію швидше вороже налаштованою країною, і розділяє побоювання розвідслужб країн Європи щодо підривної діяльності російських спецслужб за кордоном.

"Я не помітив, щоб вони стали менш активно діяти", - вказав глава ЦРУ.

На питання, чи турбує його активність Росії напередодні листопадових виборів до конгресу, глава ЦРУ відповів: "Звичайно. Я очікую, що вони [російські спецслужби] спробують зробити щось, але я впевнений, що Америка зможе провести вільні і чесні вибори, і що нам вдасться домогтися того, щоб їх зусилля серйозно не вплинули на результат голосування".

Нагадаємо, як заявив раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, в Білому домі не сумніваються, що за спробами втручання у передвиборчу кампанію в США в 2016 році стояв Кремль.