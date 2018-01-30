Терплячий Захід: чому США поки що не розширили санкції проти Росії

Передусім важливо зазначити, що Захід зберігає раніше запроваджені санкції проти Російської Федерації і поширює санкції проти людей із оточення Путіна, тобто проти тих, хто теоретично може вплинути на його рішення.

Політика Заходу полягає в тому, що самі розмови про санкції вже є тиском на країну, обмеження проти якої обговорюються. Тому що навіть такі розмови обмежують інвестиції в російську економіку і сприяють витоку капіталу з Росії. Тому США запроваджують санкції завжди поступово, крок за кроком — вони ніколи не роблять цього різко. Адже якщо всі санкції будуть запроваджені одразу, цей тиск і вплив буде певною мірою втрачений.

Так само було із рішенням про надання летальної зброї Україні: спочатку були розмови, консультації, і лише зараз поступово США переходять до справи, і ця зброя у підсумку надійде в Україну.

Санкції — це насамперед інструмент тиску на Росію. І Захід намагається використати цей інструмент максимально ефективно, тому ці обмеження не запроваджуються різко. На Заході завжди сподіваються, що Росія почне відмовлятися від своєї агресивної політики, яку вона веде зараз.

Така позиція і стратегія поведінки США, можливо, подобається не всім в Україні, бо хотілося б, щоб усе було швидко. Але це — типова стратегія Заходу, що пов’язана з санкційною політикою, яка застосовується до будь-яких режимів, у тому числі російського.

Що стосується заяви представниці Держдепу США Нойерт про те, що прийняті Сполученими Штатами проти російської «оборонки» санкції вже призвели до втрат на мільярди доларів, і нові санкції не потрібні, то вже запроваджені санкції справді є дієвими, адже завдяки ним Росія відмовилася від широкомасштабної агресії проти України. А, крім того, Росія відмовилася навіть від теоретичної можливості поширення цієї агресії й проти інших країн. Це — головне, що змінилося.

Такі зміни в поведінці Росії відбулися, по-перше, через економічні втрати РФ, а, по-друге, через технологічні втрати — Росія не допущена до ринку високих технологій (мені здається, що РФ потерпає від цього не менше, ніж від економічних збитків, тому що вона дуже відстає технологічно від Заходу). Ці два чинники справді стримують Росію.

А в стратегічному сенсі Росія втрачає позиції у світі, і вона поступово почала відмовлятися від своїх амбіцій залишатися впливовою країною світу.

І ще, коли йдеться про санкційний механізм, на Заході зважують втрати для себе та ефект, який мають санкції, і шукають правильне співвідношення «ціни і якості». І, якщо подивитися на ситуацію з точки зору Заходу, то можна побачити, що Росія сьогодні втрачає від санкцій так, ніби вона веде велику війну, але при цьому на Заході не загинув жоден американський солдат. Тому Захід вважає, що такий санкційний режим стосовно Росії є найбільш ефективним.

США дають Росії можливість зрозуміти, що можна повернути назад і домовитися. Але Росія на це не йде. Думаю, згодом будуть запроваджені і всі ті санкції, які зараз США відмовилися запроваджувати. Тобто це буде зроблено пізніше, тому що Росія навіть не намагається змінити свою політику.

Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір»