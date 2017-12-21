Білий дім схвалив перші поставки летальної зброї в Україну – Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу реалізацію смертоносних оборонних озброєнь Україні, відмовляючись таким чином від фактичної заборони екс-головою Білого Дому Обами на продаж летальної зброї.

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Як повідомляє The Washington Post, такий крок був значною мірою підтриманий провідними чиновниками Ради національної безпеки США. При цьому видання зазначає, що це може ускладнити заявлене прагнення Трампа співпрацювати з російським президентом Володимиром Путіним.

У Білому домі підтвердили, що цього місяця Державний департамент США затвердив комерційну ліцензію на експорт в Україну снайперських гвинтівок M107A1, боєприпасів та необхідних деталей і аксесуарів вартістю 41,5 мільйонів доларів.

Водночас, про експорт протитанкових систем «Джавелін», які просить український уряд, поки не йдеться.