Трамп заявив про потребу оновлення ядерного арсеналу США

Президент США висловив розчарування тим, що країни світу ще не дійшли згоди в ліквідації ядерної зброї.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про необхідність оновлення ядерного арсеналу США з метою стримування будь-яких спроб агресії у майбутньому.

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Про це глава Білого дому повідомив під час першого щорічного виступу з промовою «Про стан держави» (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США.

«В рамках нашої оборони ми повинні модернізувати та відновити наш ядерний арсенал з надією, що ніколи не доведеться його використовувати, але зробити його настільки сильним та потужним, що він стримуватиме кожен акт агресії з боку будь-якої держави або когось іншого», - наголосив Трамп.

«Напевно, одного разу у майбутньому буде магічний момент, коли країни світу зберуться разом, щоб ліквідувати їхню ядерну зброю. На жаль, ми ще до цього не дійшли. Прикро», - підсумував президент США.

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація Трампа планує послабити обмеження на застосування ядерної зброї і розробити нову боєголовку із зарядом малої потужності для ракет Trident. Такі заходи Вашингтон планує вжити для стримування Росії від використання тактичних боєголовок у Східній Європі.