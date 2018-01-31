Іспанія хоче виключити Косово з плану розширення ЄС - ЗМІ

10:51, 31 січня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в листі міністра закордонних справ Іспанії, надісланого на адресу Єврокомісії, передає Європравда з посиланням на EUobserver.

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"Концепція "WB6" не відповідає динаміці розширення. Косово не є частиною процесу розширення та має свої власні диференційовані рамки", - йдеться у листі міністра.

ЄС активував дипломатичні зусилля з прискорення дій, які мають приєднати шість країн Західних Балкан до ЄС. В лютому має бути оприлюднена офіційна стратегія Єврокомісії щодо Балкан, а президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відвідає всі шість країн.

Як повідомляв УНІАН, комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Йоганнес Ган повідомив про перспективи країн Західних Балкан приєднатися до Європейського Союзу до 2025 року.

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Теги: #розширення Євросоюзу#Балкани в ЄС