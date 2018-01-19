Єврокомісар заявив про перспективи балканських країн вступити в ЄС до 2025 року

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Йоганнес Ган повідомив про перспективи країн Західних Балкан приєднатися до Європейського Союзу до 2025 року.

Про це єврокомісар сказав в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що Євросоюз розпочинає докладати дипломатичних зусиль з метою прискорення кроків, які дозволять шістьом країнам Західних Балкан наблизитися до ЄС після років переривчастого прогресу.

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«Прийшов час, щоб завершити роботу 1989 року», - сказав єврокомісар, посилаючись на розширення ЄС у східному напрямку після падіння Берлінської стіни.

«Ми встановили 2025 рік як орієнтовну дату для Сербії та Чорногорії, яка є реалістичною, але також дуже амбіційною», - наголосив Ган.

Як зауважує видання, Албанія, Боснія, Македонія, Чорногорія та Сербія сподіваються приєднатися до Європейського Союзу, але ці країни бачили, як в останні роки їхні шанси послаблювалися через те, що політики в ЄС втрачали інтерес до подальшого розширення Євросоюзу в результаті зростання євроскептицизму, кризи в єврозоні у 2009-2013 роках та референдуму в Британії щодо виходу з ЄС.

Також наголошується, що існує багато перешкод для того, аби виконати вимоги для набуття членства в ЄС.

За даними Міжнародного валютного фонду, шість балканських країн, включно з Косово, мають слабку банківську та судову системи, а доходи в регіоні лише досягають 30% показника від тих країн, які входять до єврозони.

Цей регіон, як і раніше, страждає від етнічних конфліктів після розпаду Югославії в 1990-х роках. Боснія залишається глибоко розділеною. Сербія не визнає незалежність Косова та звинувачує його у намаганні розв'язати війну з Бєлградом. Чорногорія впродовж майже усього 2017 року переживала політичну кризу.

У проекті плану Євросоюзу щодо Балкан стратегія ЄС полягатиме у тому, щоб Сербія і Косово досягли «нормалізації відносин» до кінця 2019 року.

Що стосується Македонії, їй можуть запропонувати приєднатися до НАТО в разі, якщо вона зможе врегулювати суперечку з Грецією щодо назви країни.

Своєю чергою Ган висловив переконання, що це питання врешті-решт може стати врегульованим після переговорів ООН вже у цьому місяці.