Бен Аффлек захистив Вайнштейна від звинувачень зірки серіалу "Всі жінки відьми"

За словами Роуз Макгоуен, вона розповіла Бену Аффлеку про інцидент з Вайнштейном. Аффлек і агент актриси заявили, що це брехня.

Вигнаний з Голлівуду Харві Вайнштейн і актор Бен Аффлек звинуватили відому по серіалу "Всі жінки - відьми" ("Charmed") актрису Роуз Макгоуен у брехні. Бен Аффлек написав про це в листі, повідомив адвокат Вайнштейна.

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Як передає IndieWire, адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман повідомив, що його клієнт "не зміг промовчати у відповідь на спроби очорнити його з допомогою зухвалої брехні". За словами адвоката, "брехню заперечує не тільки Вайнштейн, але також ще мінімум два очевидця", серед яких були менеджер Макгоуен і актор Бен Аффлек. Раніше актриса заявляла, що розповіла Аффлеку про інцидент з Вайнштейном.

За її словами, продюсер зґвалтував її. Також Макгоуен заявила про фонд, створений для підкупу жертв продюсера. "Якщо він повинен був виплатити жертві 100 тисяч доларів, то він також повинен був віддати раді директорів компанії The Weinstein Company 250 тисяч. Коли я кажу, що це механізм спільництва, я маю це на увазі", - стверджує Макгоуен.

У листі Аффлека, який він відправив адвокату Вайнштейна по електронній пошті, говориться: "Вона ніколи не казала мені, а я ніколи не припускав, що на неї хтось нападав. Будь-які свідоцтва про зворотне є помилковими. Я нічого не знаю про те, що Роуз робила або заявляла, що зробила", - написав актор.

Як повідомляв УНІАН, його брат, актор Кейсі Аффлек, лауреат "Оскара" за найкращу чоловічу роль у 2017 році, у цьому році не прийде на церемонію через секс-скандал восьмирічної давності.