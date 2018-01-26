Минулорічний лауреат "Оскара" не прийде на церемонію через секс-скандал восьмирічної давнини

Жінки, які звинуватили Кейсі Аффлека, були задоволені мировою угодою, але через вісім років 20 тисяч чоловік підписали петицію проти появи актора на церемонії.

Лауреат премії "Оскар" минулого року Кейсі Аффлек вирішив не брати участі у церемонії присудження "Оскара" в цьому році, повідомив його представник. Згідно з традицією, Аффлек, який отримав "Оскара" у 2017 році в категорії "найкращий актор" за роль у фільмі "Манчестер біля моря", повинен був вручити нагороду найкращій актрисі у цьому році.

Як повідомляє Бі-бі-сі, на Кейсі Аффлека, брата Бена Аффлека, у 2010 році подали до суду дві жінки, які звинувачували його у сексуальних домаганнях. Сам він відкидає всі звинувачення. Обидві судові справи закінчилися мировою угодою.

Читайте такожВ США оголосили номінантів на премію "Оскар-2018"

У 2010 році актриси Аманда Уайт і Магдалена Горка звернулися до суду зі скаргами на поведінку Кейсі Аффлека під час зйомок фільму "Я все ще тут". Гірка затверджувала, що спілкування з Аффлеком завдало їй психологічну травму, якої вона не переживала за всю свою кар'єру, а Уайт заявила про практично щоденний шквал ремарок і натяків з сексуальним підтекстом, а також про небажані наміри на її адресу з боку інших учасників знімальної групи. За її словами, все це відбувалося в присутності Аффлека, який ніяк не припиняв ці дії.

Крім того, Аманда Уайт тоді стверджувала, що Аффлек відмовлявся заплатити їй платню, тому що вона не погодилася провести з ним ніч в номері готелю. У свою чергу Магдалена Горка заявила, що Афллек, хоча і був у той час я одружений, пробрався до неї в ліжко, коли вона спала.

Адвокати актора стверджували, що жінки висунули звинувачення проти Аффлека, сподіваючись таким чином збагатитися. В інтерв'ю New York Times Аффлек повідомив, що в результаті всі сторони залишилися задоволені мировою угодою. "Мені було боляче і неприємно [з цих звинувачень], і я впевнений всі інші відчували те ж саме, але це в минулому", - сказав він.

Аффлек вирішив не приходити на церемонію вручення "Оскарів" після того, як інтернет-петицію, яка вимагала не допускати його до церемонії, підписали майже 20 тисяч осіб.

Церемонія вручення "Оскарів" відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНІАН, син відомого драматурга звинуватив у плагіаті творців фільму "Форма води", у якого 13 номінацій на "Оскар".