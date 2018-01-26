Минулорічний лауреат "Оскара" не прийде на церемонію через секс-скандал восьмирічної давнини
Лауреат премії "Оскар" минулого року Кейсі Аффлек вирішив не брати участі у церемонії присудження "Оскара" в цьому році, повідомив його представник. Згідно з традицією, Аффлек, який отримав "Оскара" у 2017 році в категорії "найкращий актор" за роль у фільмі "Манчестер біля моря", повинен був вручити нагороду найкращій актрисі у цьому році.
Як повідомляє Бі-бі-сі, на Кейсі Аффлека, брата Бена Аффлека, у 2010 році подали до суду дві жінки, які звинувачували його у сексуальних домаганнях. Сам він відкидає всі звинувачення. Обидві судові справи закінчилися мировою угодою.
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У 2010 році актриси Аманда Уайт і Магдалена Горка звернулися до суду зі скаргами на поведінку Кейсі Аффлека під час зйомок фільму "Я все ще тут". Гірка затверджувала, що спілкування з Аффлеком завдало їй психологічну травму, якої вона не переживала за всю свою кар'єру, а Уайт заявила про практично щоденний шквал ремарок і натяків з сексуальним підтекстом, а також про небажані наміри на її адресу з боку інших учасників знімальної групи. За її словами, все це відбувалося в присутності Аффлека, який ніяк не припиняв ці дії.
Крім того, Аманда Уайт тоді стверджувала, що Аффлек відмовлявся заплатити їй платню, тому що вона не погодилася провести з ним ніч в номері готелю. У свою чергу Магдалена Горка заявила, що Афллек, хоча і був у той час я одружений, пробрався до неї в ліжко, коли вона спала.
Адвокати актора стверджували, що жінки висунули звинувачення проти Аффлека, сподіваючись таким чином збагатитися. В інтерв'ю New York Times Аффлек повідомив, що в результаті всі сторони залишилися задоволені мировою угодою. "Мені було боляче і неприємно [з цих звинувачень], і я впевнений всі інші відчували те ж саме, але це в минулому", - сказав він.
Аффлек вирішив не приходити на церемонію вручення "Оскарів" після того, як інтернет-петицію, яка вимагала не допускати його до церемонії, підписали майже 20 тисяч осіб.
Церемонія вручення "Оскарів" відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі.
Як повідомляв УНІАН, син відомого драматурга звинуватив у плагіаті творців фільму "Форма води", у якого 13 номінацій на "Оскар".