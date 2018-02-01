Зйомки "Карткового будиночка" поновилися без викритого в домаганнях Кевіна Спейсі

Робота йде над шостим, фінальним сезоном. Він буде складатися з восьми серій.

Зйомки серіалу «Картковий будиночок» поновилися без актора Кевіна Спейсі, викритого в сексуальних домаганнях, повідомляє Variety.

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Робота йде над шостим, фінальним сезоном. Він буде складатися з восьми серій. У серіалі знімаються Робін Райт, Майкл Келлі, Джейн Аткінсон, Патріша Кларксон. До них приєдналися Дайан Лейн і Грег Кіннір. Подробиці про персонажів тримаються в секреті, але відомо, що вони зіграють сестру і брата.

Вони номінанти премії «Оскар». Лейн відома за фільмами «Чаплін», «Невірна», «Під сонцем Тоскани». Вона також грає Марту Кент в екранізації коміксів DC. Кіннір знімався у стрічках «Краще не буває» і «Маленька міс Щастя».