Смерть Марка Саллинга: актор повинен був потерпілим у справі про дитячу порнографію $50 тисяч кожному

Для того, щоб постраждалі отримали виплати, суддя повинен був винести вирок у справі. Оголошення вироку було призначено на 7 березня.

Американський актор, зірка телесеріалу "Хор", Марк Саллінг повинен був заплатити потерпілим у справі про дитячу порнографію по 50 тисяч доларів кожному.

Такі були умови угоди, згідно з якою Саллінг визнав свою провину і погодився на грошову компенсацію, натомість йому повинні були зменшити термін з 20 років перебування під вартою до 4-7 років, повідомляє TNZ.

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Але для того, щоб угода стала активною, суддя повинен був винести вирок у справі. Оголошення вироку було призначено на 7 березня цього року.

Нагадаємо, 35-річний актор покінчив життя самогубством. Тіло актора знайшли неподалік від його будинку в Лос-Анджелесі 30 січня.

Саллінга судили за зберігання дитячої порнографії. Він був заарештований в 2015 році після того, як виявилося, що він зберігав знімки дітей з сексуальним насильством. Слідчі знайшли десятки тисяч насильницьких зображень на його ноутбуці і жорсткому диску.