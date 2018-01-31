Марк Саллінг помер: судимого за дитячу порнографію актора знайшли мертвим у Лос-Анджелесі

ЗМІ пишуть про можливе самогубство актора.

Американський актор Марк Саллінг, відомий своєю роллю у популярному серіалі "Хор", був знайдений мертвим біля його будинку в Лос-Анджелесі.

Фотографії в американських ЗМІ свідчать про те, що тіло телевізійної зірки було знайдено у лісах біля місця, де він жив у Санленді, Лос-Анджелес, повідомляє BBC. ЗМІ пишуть про можливе самогубство актора. Смерть актора підтвердив його адвокат.

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"Я можу підтвердити, що Марк Саллінг помер рано вранці. Марк був ніжним і люблячим чоловіком, людина з великим творчим потенціалом, яка робить все можливе, щоб спокутувати деякі серйозні помилки", - сказав адвокат.

Саллінга судили за зберігання дитячої порнографії, вирок у справі мали оголосити 7 березня. Він був заарештований у 2015 році після того, як виявилося, що він зберігав знімки дітей із сексуальним насильством. Слідчі знайшли десятки тисяч насильницьких зображень на його ноутбуці та жорсткому диску. Свою провину актор визнав.

Як повідомляв УНІАН, організатори "Оскара" не допустили актора Джеймса Франка до участі у премії через секс-скандал.