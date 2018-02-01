РФ звинуватила США у "полюванні" за росіянами по всьому світу

За даними зовнішньополітичного відомства, лише минулого року за запитами з Вашингтона було заарештовано більше десяти російських громадян. У МЗС стверджують, що після екстрадиції до США громадяни Росії стикаються з упередженим ставленням з боку американського правосуддя.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що США ведуть «полювання» на росіян у третіх країнах і рекомендували «зважувати всі ризики» під час поїздок за кордон.

Як повідомили УНІАН у МЗС Росії, незважаючи на заклики РФ налагодити співробітництво між компетентними органами країн на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 1999 року, американські спецслужби продовжують фактичне «полювання» за росіянами по всьому світу.

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«Кількість таких випадків уже досягла чотирьох десятків. За один лише 2017 рік за запитами з Вашингтона за кордоном заарештовано понад десять російських громадян», - заявили в МЗС РФ.

Повідомляється, що такі випадки затримання росіян за запитом США були в Іспанії, Латвії, Канаді, Греції, Ліберії й на Мальдівах.

«Після екстрадиції до США громадяни Росії стикаються з упередженим ставленням з боку американського правосуддя. Різними методами, в тому числі прямими погрозами, їх намагаються схилити до визнання своєї провини, незважаючи на надуманість багатьох звинувачень, а в разі відмови від такого визнання засуджують до величезних тюремних строків», - заявили в МЗС Росії.

При цьому в зовнішньополітичному відомстві наполегливо рекомендується російським громадянам під час планування поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики, особливо якщо є підстави припускати наявність претензій із боку американських правоохоронних органів. Передусім це стосується виїздів до країн, що мають із Вашингтоном договори про видачу.