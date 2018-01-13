У МЗС Росії прокоментували нові персональні санкції США

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що нові персональні антиросійські санкції США є спробою вплинути на ситуацію в РФ напередодні виборів, повідомляє Європейська правда.

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Про це він сказав у суботу, коментуючи підготовку в США доповіді, що містить перелік осіб, проти яких можуть бути введені американські санкції.

Він повідомив, що Москва очікує на появу двох доповідей адміністрації президента США щодо санкцій до кінця січня.

"Ми ставимося до всього цього по-філософськи. Бачимо в цьому чергову спробу вплинути на нашу внутрішню ситуацію, особливо напередодні президентських виборів", - заявив заступник міністра.

Він додав, що Росія вже зараз розглядає можливість "дзеркальної відповіді".

"Рішення з цього приводу буде приймати президент РФ в належний час. Вживаючи американську ж лексику, хочу сказати, що всі опції залишаються у нас на столі", - сказав Рябков.

Очікується, що Вашингтон має намір ввести нові санкції проти Росії на початку лютого у зв'язку з втручанням в президентські вибори в 2016 році в США. Росія неодноразово заперечувала втручання.