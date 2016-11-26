Помер Фідель Кастро

На 91-му році життя помер колишній голова Куби Фідель Кастро, повідомляє Медуза з посиланням на заяву його брата, голови ради міністрів країни Рауля Кастро.

"Про смерть кубинського лідера оголосили в ніч на 26 листопада по державному телебаченню. Кастро помер в 7 годин вечора (2 ночі за Києвом). Тіло кубинського лідера буде піддано кремації згідно з його останньою волею. Про дату похорону Рауль Кастро обіцяв оголосити окремо", - йдеться в повідомленні.

Фідель Кастро народився на Кубі 13 серпня 1926 року. Він здобув юридичну освіту в Гаванському університеті.

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Коли в 1952 році владу в країні в результаті військового перевороту захопив Фульхенсіо Батіста, Кастро з групою однодумців почали підготовку збройного опору. За це він два роки провів у в'язниці.

Після звільнення Кастро продовжив підготовку революції в Мексиці. У 1959 році Повстанська армія взяла Гавану. З цього моменту і до 2008 року Кастро керував Кубою, посідаючи різні державні пости.

Кастро передав керівництво Кубою своєму братові в 2008 році за станом здоров'я. У 2011 році Фідель Кастро залишив посаду першого секретаря ЦК Компартії.