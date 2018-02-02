США підозрюють режим Асада у розробці нових видів хімічної зброї - Reuters

Сили Асада "модифікували" свою хімічну зброю і продовжували використовувати її в невеликих кількостях після потужного застосування в квітні 2017 року.

Сирійська влада може розробляти нові типи хімічної зброї, а президент США Дональд Трамп готовий розглянути подальші військові дії, необхідні для запобігання хімічним атакам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Передбачається, що Башар Асад міг таємно зберегти частину хімічного арсеналу Сирії, незважаючи на договір зі США і Росією, згідно з яким Дамаск повинен був передати всю подібну зброю для подальшого знищення в 2014 році.

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Замість цього сили Асада "модифікували" свою хімічну зброю і продовжували використовувати її в невеликих кількостях після потужного застосування в квітні 2017 року, коли у відповідь США розбомбили сирійську авіабазу.

Деталі деяких нових атак говорять про те, що Сирія може розробляти нову зброю і методи доставки отруйних хімікатів, можливо, щоб ускладнити їх відстеження, зазначили співрозмовники Reuters.

"Ми залишаємо за собою право використовувати військову силу для запобігання або заборони використання хімічної зброї", - заявив один із них.

За словами другого джерела, адміністрація Трампа сподівається на те, що міжнародні санкції і тиск з-за кордону обмежать розроблення хімічної зброї в Сирії.