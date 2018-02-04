Вбитий в Сирії пілот російського Су-25 не був українцем - журналіст

За словами журналіста, майор ЗС РФ Роман Філіппов був одним з кращих пілотів російської штурмової авіації.

Убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці Facebook.

Читайте такожРосія завдала удару у відповідь після катастрофи Су-25 у Сирії (відео)

"Це російський кадровий військовий, який був переведений до Криму з РФ, і увійшов до складу 37-го змішаного авіаційного полку (командир - полковник Олег Теребунський). Полк базується на базі Гвардійське в окупованому Криму. Інформація Міноборони РФ, поширена російською "Новою газетою", що Філіппов - колишній український зрадник, не відповідає дійсності", - пише журналіст.

За його словами, Філіппов був одним з кращих пілотів російської штурмової авіації, неодноразово брав участь у військових маневрах "Авіадартс".

"Але вирішив стати терористом і полетів на війну в Сирії. Російська авіація вже більше тижня нещадно бомбить місто Сарадиб і навколишні поселення. І за весь цей час повстанці нічим не могли відповісти російським авиатеррористам", - пише Бутусов.

Сарадиб не зайнятий терористами ІДІЛ, про яких розповідає російська преса, уточнив він. Це місто вже давно знаходився під контролем повстанців, підтримуваних Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.