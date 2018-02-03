Загиблий в Сирії пілот Су-25 виявився зрадником України з Криму - ЗМІ
Загиблим у Сирії пілотом російського штурмовика Су-25 виявився колишній український військовий Роман Філіппов, родом з тимчасово окупованого Сімферополя.
Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ.
При цьому штурмовик з бортовим номером "06 синій" (RF-95486) базувався в Криму на аеродромі Бельбек.
Крім того, в Twitter групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team були опубліковані знайдені в літаку документи.
Опубліковані фотографії документів і особистої зброї, знайдених у загиблого пілота російського Су-25. Судячи по півтора отстрелянным обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий уже на землі. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL— CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018
Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.