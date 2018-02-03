Загиблий в Сирії пілот Су-25 виявився зрадником України з Криму - ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, загиблим в Сирії льотчиком виявився колишній український військовий, родом з тимчасово окупованого Сімферополя.

Загиблим у Сирії пілотом російського штурмовика Су-25 виявився колишній український військовий Роман Філіппов, родом з тимчасово окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ.

При цьому штурмовик з бортовим номером "06 синій" (RF-95486) базувався в Криму на аеродромі Бельбек.

Крім того, в Twitter групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team були опубліковані знайдені в літаку документи.

Опубліковані фотографії документів і особистої зброї, знайдених у загиблого пілота російського Су-25. Судячи по півтора отстрелянным обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий уже на землі. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.