Загиблий в Сирії пілот Су-25 виявився зрадником України з Криму - ЗМІ

22:37, 03 лютого 2018
Політика
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@QalaatAlMudiq

Загиблим у Сирії пілотом російського штурмовика Су-25 виявився колишній український військовий Роман Філіппов, родом з тимчасово окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ.

При цьому штурмовик з бортовим номером "06 синій" (RF-95486) базувався в Криму на аеродромі Бельбек.

Крім того, в Twitter групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team були опубліковані знайдені в літаку документи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

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Теги: #російський штурмовик у Сирії#збили СУ-25