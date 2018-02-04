Папа Римський оголосив 23 лютого днем молитви і посту за мир

Також понтифік закликав нехристиян приєднатися до цієї ініціативи.

Папа Римський Франциск оголосив 23 лютого Днем молитви і посту за мир.

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Як повідомляє Радіо Ватикану, про це понтифік заявив сьогодні у зверненні до вірян.

«Перед обличчям трагічного затягування конфліктів у різних частинах світу запрошую всіх вірян провести 23 лютого, у п’ятницю першого тижня Великого посту, спеціальний День молитви і посту за мир», – сказав Папа Франциск.

Він закликав присвятити цей день, зокрема, жителям Демократичної Республіки Конго та Південного Судану.

Також Папа Римський запросив некатоликів та нехристиян приєднатися до цієї ініціативи відповідними для себе способами.

«Звертаюся зі щирим закликом, аби також і ми дослухалися до цього волання та запитували себе у сумлінні перед Богом: “Що я можу зробити на користь миру?”. Без сумніву, можемо молитися, але не лише це: кожен може конкретно сказати “ні” насильству, наскільки це залежить від нього чи від неї. Бо перемоги, здобуті шляхом насильства, – це фальшиві перемоги, в той час, як трудитися задля миру приносить користь всім!» – наголосив він.