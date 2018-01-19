Папа Римський зупинив "папамобіль", щоб допомогти поліцейській, яка впала з коня (відео)
04:30, 19 січня 2018Світ
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Кінь, повз якого проїжджав Папа Римський, від переляку скинув жінку-поліцейського, яка сиділа верхи.
Папа Римський допомагає поліцейській / REUTERS
Папа Римський Франциск зупинив свій "папамобіль" під час руху по чилійському місту Ікіке після того, як кінь, повз якого він проїжджав, від переляку скинув жінку-поліцейського, яка сиділа на ньому.
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Як повідомляє газета.ру з посиланням на Reuters, Папа Франциск вийшов зі свого транспортного засобу і кілька хвилин чекав разом із постраждалою медиків на тротуарі, час від часу розмовляючи з нею.
За повідомленнями влади, жінка не отримала серйозних ушкоджень.
Раніше Папа Римський повінчав стюардесу і бортпровідника під час польоту по Чилі.
Відео: NBC News
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