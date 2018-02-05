У зірковій родині Кардашьян поповнення: Кайлі Дженнер народила первістка

Щаслива подія для зоряного сімейства відбулася 1 лютого.

Американська модель і за сумісництвом сестра знаменитої світської левиці Кім Кардашьян Кайлі Дженнер вперше стала мамою. У 20-річної телезірки та її 25-річного бойфренда репера Тревіса Скотта народилася дочка.

Про це модель повідомила в своєму Instagram.

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"Вибачте за те, що тримала це у таємниці. Я розумію, що ви звикли, що я присвячую вас в усе, через що проходжу. Моя вагітність – це те, що я вирішила не показувати світові. Я знала, що мені потрібно підготуватися до цієї ролі позитивним і здоровим способом без стресу. Я не планувала на цьому заробити. Я знала, що моя дитина буде відчувати будь-який стрес і всі мої емоції, тому я вирішила зробити це для мого маленької життя і нашого щастя", - написала Кайлі.

Щаслива подія для зоряного сімейства відбулося ще 1 лютого.

Кайлі також опублікувала 11-хвилинне відео, у якому зібрані найбільш важливі для неї кадри: перші місяці вагітності, УЗД, народження дитини, а на останніх секундах можна навіть побачити новонароджену дівчинку.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року зірку реаліті-шоу Кім Кардашян та її чоловікові Каньє Уесту сурогатна мати народила третю дитину.