Кім Кардашян повідомила про народження третьої дитини

У сім’ї зірки реаліті-шоу Кім Кардашян та її чоловіка репера Каньє Веста народилася третя дитина. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кардашян.

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"15 січня 2018 року. 12.47. 3,3 кг. Ми з Каньє раді повідомити про народження нашої здорової, красивої дівчинки. Ми неймовірно вдячні нашій сурогатній матері, яка здійснила нашу мрію. Норт і Сейнт особливо раді зустріти свою сестру", – написала Кардашян.

У Кардашян і Веста двоє дітей. Світська левиця народила сина 5 грудня 2015 року. Її донька Норт народилася 15 червня 2013 року.

Після народження Сейнта лікарі попередили Кардашян, що третя вагітність може бути небезпечною, оскільки в неї є проблеми зі здоров'ям.