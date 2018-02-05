Кім Кардашян вперше показала новонароджену дочку Чикаго (фото)
20:24, 05 лютого 2018Світ
3734 0
Разом з мамою дівчинка стала героїнею відео, знятого Кайлі Дженнер для свого первістка.
Дочка Кім Кардашян - Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner
У мережі з'явилося перше офіційне відео з новонародженою дочкою зірки реаліті Кім Кардашян.
Вчора дівчинка вперше була показана публіці: разом з мамою вона стала героїнею відео, знятого Кайлі Дженнер для свого первістка – теж доньки, яка з'явилася на світ 1 лютого.
Читайте такожКім Кардашян повідомила про народження третьої дитини
У середині шанувальники можуть побачити маленьку дочку Кім Кардашян і Каньє Веста, Чикаго Уест, яка народилася 15 січня.
Кім з дочкою Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner
Як повідомляв УНІАН, Кайлі Дженнер вперше стала мамою. У 20-річної телезірки та її 25-річного бойфренда репера Тревіса Скотта народилася дочка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter