Кім Кардашян вперше показала новонароджену дочку Чикаго (фото)

20:24, 05 лютого 2018
Світ
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Дочка Кім Кардашян - Чикаго / фото Youtube Kylie Jenner

Вчора дівчинка вперше була показана публіці: разом з мамою вона стала героїнею відео, знятого Кайлі Дженнер для свого первістка – теж доньки, яка з'явилася на світ 1 лютого.

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У середині шанувальники можуть побачити маленьку дочку Кім Кардашян і Каньє Веста, Чикаго Уест, яка народилася 15 січня.

фото Youtube Кайлі Дженнер

Як повідомляв УНІАН, Кайлі Дженнер вперше стала мамою. У 20-річної телезірки та її 25-річного бойфренда репера Тревіса Скотта народилася дочка.

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