Путін підписав закон про входження "армії" Південної Осетії до складу ЗС РФ

29 січня МЗС України засудило ратифікацію Держдумою РФ цього документа.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про ратифікацію Угоди між Російською Федерацією і Республікою Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів Збройних Сил Республіки Південна Осетія до складу Збройних Сил Російської Федерації».

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Зазначається, що відповідний закон був ухвалений Державною думою 24 січня 2018 року, схвалений Радою Федерації 31 січня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що під входженням цих підрозділів до складу збройних сил РФ розуміється прийом громадян республіки на службу в складі російської 4-ї гвардійської військової бази в Південній Осетії за контрактом у добровільному порядку. Під час укладання контракту про службу в лавах російської армії громадянин з Південної Осетії має бути звільнений з військової служби в збройних силах республіки.

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Південна Осетія за три місяці після набуття угодою сили розробить штатно-табельну документацію, погодивши і затвердивши її з Росією. Перехід «армії» Південної Осетії на нову організаційну структуру завершиться у шестимісячний термін після затвердження головнокомандувачем відповідної документації.

Під час укладання контракту про проходження військової служби у ЗС РФ ці громадяни мають бути звільнені з військової служби в ЗС Республіки Південна Осетія. Подальше проходження ними військової служби здійснюється відповідно до російського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міністерство закордонних справ України заявило, що «рішуче засуджує ратифікацію Держдумою РФ так званої угоди про порядок входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної «республіки Південна Осетія» (окупована територія Грузії) до складу збройних сил РФ, а також відкриття російською окупаційною владою митного пункту в Ахалгорі (Цхінвальський регіон) і створення спеціалізованого митного пункту в Сухумі в Абхазії ».

«Цей черговий провокаційний крок є продовженням політики Кремля з дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки», - заявили в МЗС.

Українські дипломати закликали Росію «виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного права і вивести всі свої збройні формування і окупаційні адміністрації з тимчасово окупованих територій Грузії і України».

Раніше США заявили про невизнання ратифікації Росією угоди про спільні збройні сили з Південною Осетією - грузинською територією, окупованою російськими військами в 2008 році.

У ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком РФ, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За даними грузинської влади, у результаті подій серпня 2008 року загинули понад 400 осіб, понад 2 тисячі були поранені.