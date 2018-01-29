МЗС засудило ратифікацію Росією угоди про спільні збройні сили з Південною Осетією

У МЗС переконані, що цей крок РФ веде до подальшої дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ратифікацію Російською Федерацією угоди про порядок входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної «Республіки Південна Осетія» до складу збройних сил РФ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

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"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ратифікацію Держдумою РФ так званої угоди про порядок входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної «Республіки Південна Осетія» (окупована територія Грузії) до складу збройних сил Російської Федерації, а також відкриття російською окупаційною владою митного пункту в Ахалгорі (Цхінвальському регіоні) та створення спеціалізованого митного пункту у Сухумі в Абхазії", - наголошують українські дипломати.

"Цей черговий провокаційний крок є продовженням політики Кремля щодо дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки", - заявляють в МЗС.

У цьому зв'язку українські дипломати закликають Російську Федерацію "виконувати свої зобов’язання в рамках міжнародного права та вивести всі свої збройні формування й окупаційні адміністрації з тимчасово окупованих територій Грузії та України".

Також сказано, що МЗС України ще раз висловлює свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сполучені Штати Америки заявили про невизнання ратифікації Російською Федерацією угоди про спільні збройні сили з Південною Осетією, грузинською територією, окупованою російськими військами у 2008 році.

Довідка УНІАН. Південна Осетія оголосила про вихід зі складу Грузії на початку 1990-х років. У 2008 році Грузія спробувала відновити контроль над республікою, незалежність якої до того моменту не була визнана ніким. Це призвело до збройного конфлікту, в який втрутилася Росія. За підсумками кількох днів воєнних дій між сторонами конфлікту було підписано угоду про припинення вогню. Після цього Росія офіційно визнала незалежність Південної Осетії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії після війни 2008 року визнали Венесуела, Нікарагуа і дві острівних держави Науру і Вануату. Жодна інша країна, що входить в ООН, незалежність Південної Осетії не визнала.