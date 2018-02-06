Росія не виконує зобов'язання по хімічній зброї в Сирії - Держдеп

Мова йде про застосування сирійською владою хлору проти мирних жителів у районі Саракеб провінції Ідліб.

Держдепартамент США звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань по запобіганню застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу США.

"Держсекретар минулого місяця в Парижі зазначив, що Росія з того моменту, коли вона виявилася втягнутою у ситуацію в Сирії, несе відповідальність за жертви у Східній Гуті й незліченну кількість сирійців, які постраждали від хімічної зброї", - йдеться у заяві.

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Офіційний представник Держдепу Хізер Науерт на сторінці в Twitter зазначила, що Росія не виконала свої зобов'язання перед сирійським народом.

Як йдеться в заяві Держдепу США, мова йде про застосування сирійською владою хлору проти мирних жителів у районі Саракеб провінції Ідліб. У Держдепартаменті додали, що це вже шоста подібна атака за останній місяць.

"Ми закликаємо світове співтовариство виступити разом і використати будь-яку можливість чинити тиск на режим президента Сирії Башара Асада і його прихильників, щоб припинити використання хімічної зброї та притягнути до відповідальності винних", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у підконтрольній сирійської опозиції північно-західній частині Сирії могли застосувати бойові отруйні речовини. Про симптоми отруєння хлором у провінції Ідліб повідомили в понеділок, 5 лютого, у благодійній організації Сирійсько-американське медичне товариство.

У результаті впливу отруйних речовин постраждали щонайменше 11 осіб, які мали серйозні проблеми дихальних шляхів.