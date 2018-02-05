У Сирії зафіксували нові випадки застосування хімзброї

В провінції Ідліб, більшу частину якої контролюють ворожі до сирійського правителя Башара Асада сили, посилися ракетно-бомбові удари з боку сирійської та російської авіації.

У підконтрольній сирійській опозиції північно-західній частині Сирії могли застосувати бойові отруйні речовини.

Про симптоми отруєння хлором у провінції Ідліб повідомили в понеділок, 5 лютого, в благодійній організації Сирійсько-американське медичне товариство, передає DW.com з посиланням на Reuters.

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Від наслідків дії отруйних речовин постраждали щонайменше 11 осіб, які мали серйозні проблеми дихальних шляхів, зазначається в повідомленні доброчинної організації, котра діє лише на територіях, що контролює так звана поміркована сирійська опозиція.

Так само на застосування хімічної зброї вказали й в гуманітарній організації "Білі шоломи". У розмові з журналістами Reuters, її представник заявив про трьох врятованих від наслідків отруєння бойовими хімічними речовинами. За даними цієї організації, напередодні у регіоні з гелікоптерів було скинуто дві бочки з хімічними газами. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Нещодавно в самій провінції Ідліб, більшу частину якої контролюють ворожі до сирійського правителя Башара Асада сили, посилися ракетно-бомбові удари з боку сирійської та російської авіації. А 3 лютого повстанці збили російський військовий літак.

Досі сирійський уряд постійно відкидав будь-які звинувачення в застосуванні бойових отруйних речовин проти бойовиків та мирного населення. Росія заблокувала ініціативу Заходу щодо незалежного розслідування таких випадків.